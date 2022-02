Terni, Visioninmusica torna con dieci concerti dal vivo e soffia su diciotto candeline

TERNI – «Dieci eventi all’insegna della internazionalità». Dieci più uno: la conferenza di presentazione della diciottesima edizione di Visioninmusica, giovedì 24 febbraio 2022, al Mishima. Un evento anche quella. Con alcune anteprima. E con Giusi Cataldo. Che si mette a recitare una parte dello spettacolo musicale che porterà a Terni, al Gazzoli, domenica 13 marzo. “Storie d’amare e d’amore”: dieci vicende amorose narrate dal trio artistico Cataldo-Bernardi-Matteucci. Uno dei due appuntamenti fuori abbonamento di Visioninmusica 2022. Che torna dopo due anni difficili. E con un diciottesimo in grande stile. Il secondo, venerdì 8 aprile al Secci, con la Colours Jazz Orchestra. L’apertura della stagione in abbonamento, venerdì 25 marzo, sarà affidata a Karima (e il suo quartetto) con un progetto senza filtri (No filter) in cui la sua musica, contaminazione di jazz e pop, si presenta in una rinnovata versione acustica, intima e ancora più espressiva. Venerdì primo aprile Vincent Peirani insieme a Federico Casagrande e Ziv Ravitz, porterà a Terni il progetto musicale dal titolo Jokers. Giovedì 14 farà tappa nella capitale dell'acciaio Carl Verheyen e giovedì 28 aprile Gianni Iorio (bandoneon) & Pasquale Stafano (pianoforte) saranno interpreti di Mediterranean Tales. Il mese di maggio, infine, si caratterizzerà con due serate musicali del tutto particolari che prevedono due diversi concerti per ogni appuntamento. Il 5 maggio sarà la volta di Paula Morelenbaum, che si esibirà insieme al pianista tedesco Ralf Schmid: lei è una delle cantanti brasiliane più note e affermate, che nella sua carriera da solista si è dedicata con successo alla musica di Jobim e di Vinícius de Moraes. Ad aprire il concerto sarà il ternano Francesco Morettini che, insieme a Harumi Ota al violino e a Catherine Daniela Bruni al violoncello proporrà Sensofonia, un viaggio musicale e sensoriale ricco di coinvolgimenti, sfumature, idee e spunti che l’ascoltatore potrà sperimentare interattivamente. Per la serata di chiusura della stagione, il 13 maggio, arriva al Gazzoli Jacopo Ferrazza (contrabbasso, synth, composizioni). Insieme a Ferrazza sul palco, Enrico Zanisi (pianoforte, synth, live electronics), Alessandra Diodati (voce), Valerio Vantaggio (batteria), Livia De Romanis (violoncello). L’apertura di questo ultimo concerto sarà affidata a Fabio Giachino.

