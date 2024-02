Terni, più di 90 coppie rinnovano i voti per le nozze d'oro davanti a San Valentino: «Celebrano l'amore familiare»

TERNI L’amore si festeggia in città anche dopo San Valentino. E stavolta è festeggiato quello duraturo delle coppie che sono arrivate a celebrare i 50 anni di matrimonio. La “festa delle nozze d’oro” è un’iniziativa religiosa promossa dalla Diocesi di Terni, Narni e Amelia; il 25 febbraio, alle 11, circa 90 coppie provenienti da Terni e provincia, dall’Umbria, dal Lazio, davanti ai familiari che li accompagnano, rinnovano davanti all’urna di San Valentino i voti nuziali che le hanno unite ormai mezzo secolo fa. Ma non solo: presenti all’evento sono anche una coppia che è arrivata a 60 anni di unione. A celebrare la festa sono monsignor Emilio Nappa, segretario aggiunto del Dicastero per l’evangelizzazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie e dal parroco di San Valentino, padre Johnson Perumittath; in ricordo di questa giornata è prevista la consegna alle coppie intervenute una rosa rossa, simbolo d’amore ma anche del santo, e una pergamena. «In molti, in questi anni, hanno aderito all’iniziativa pur con le difficoltà legate all’età e alla salute» raccontano dalla Diocesi, «La festa delle nozze d’oro è una delle celebrazioni più sentite e particolari, e da oltre venti anni è proposta in occasione della festa del patrono per sottolineare il valore dell’amore sponsale e familiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA