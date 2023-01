Terni, settecento passaporti in attesa di essere ritirati in questura

TERNI Appello della questura di Terni che avvisa, tramite un comunciato, come siano giacenti e pronti per la consegna ben 700 passaporti e 800 permessi di soggiorno. In tanti dopo aver fatto la domanda e presentato la documentazione poi ritardano il ritiro. Per ritirare il passaporto i cittadini, potranno recarsi presso lo sportello nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 Giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:00. Per ritirare il permesso di soggiorno : lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30