Terni, parte il "Natale di luci". Il Comune aggiudica la gara, la Regione dice sì al concerto di Capodanno in piazza, ma è tutto un ritardo

TERNI – L’aggiudicazione poche ore prima del gong. Dell’accensione di 200mila euro di luminarie nel centro storico di Terni, come contemplato dal bando del Comune. Alle ore 17 del 24 novembre Palazzo Spada approva l’offerta economica e tecnica della Eventi.com di Andrea Barbarossa. Quindi Barbarossa comincia a realizzare il Natale più “ricco” di tutti in un giorno speciale, quello in cui, in tutto il mondo, i ribassi muovono lo shopping sfrenato. E lo stesso in cui, proprio per favorire il commercio di prossimità, l’assessore Fatale aveva assicurato che il centro commerciale naturale avrebbe brillato non solo di luce propria ma anche di luci d’artista.

Ecco le tappe: «Entro l’ultima domenica di novembre l’albero alto quindici metri verrà montato in piazza Europa insieme a gran parte delle luminarie – annuncia Andrea Barbarossa - mentre per il cielo stellatto di via Mazzini e via battisti bisognerà aspettare la prima domenica di dicembre».

Non ha avuto notizia dell’arrivo del palco per il concerto di Capodanno, Barbarossa. Già, perché nello stesso giorno in cui il Comune di Terni aggiudica il bando di Natale, la Regione Umbria dice sì al concerto in piazza (Europa, ovviamente). Dice di mettere 40mila euro per un evento da 80mila, a condizione che si riesca a “captare” un artista internazionale.

Ma manca un mese al secondo gong e già si vocifera, a Palazzo Spada, che sarà difficile attrarre un artista come lo identifica la giunta Tesei, con quella cifra. E poi ci sarebbero i tempi, a generare perplessità: «Se non sono bastati due mesi per aggiudicare una gara “di routine” come quella delle luminarie, figuriamoci cosa potrebbe succedere con un Capodanno ancora da costruire».

A parte le “considerazioni”, c'è l’ok di Palazzo Donini al concerto in piazza Europa dove, intanto, la Eventi.com monta l’albero di Natale gigante. Ma potrebbe sempre essere spostato, per lo spettacolo del 31 dicembre.