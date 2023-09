Terni: il parco sensoriale viene intitolato a Luigi Cesare Cambioli

Sarà intitolato a Luigi Cesare Cambioli il parco sensoriale di via degli Oleandri. La cerimonia si terrà domani, venerdì 15 settembre. L'intitolazione avviene in occasione del 31esimo anniversario della morte. Luigi Cesare Cambioli è stato consigliere comunale ed è stato una figura di spicco nel mondo del lavoro, dell’economia e nel cattolicesimo progressista.

Nato il 10 ottobre del 1928, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale si impegnò attivamente nella vita cittadina, militando nelle Acli fin dalla loro fondazione e nel partito della Democrazia Cristiana.

Fu tra i fondatori del Movimento Politico dei Lavoratori a Terni e si impegnò anche sul fronte sindacale con la Fim Cisl lavorando per l’unità sindacale e sostenendo con accurati studi economici le lotte operaie volte alle costruzione di una società giusta e attenta alle esigenze dei lavoratori. Fu consigliere comunale tra il 1985 ed il 1990 eletto come indipendente nelle file del Pci. Colpito da una grave malattia, continuò a essere una voce critica ma costruttiva e puntuale della vita sociale, politica ed ecclesiastica di Terni, dando vita al Centro “Giustizia sociale, pace, integrità del creato” con una spiccata sensibilità ambientalista.

L'appuntamento per l'intitolazione del parco è per domani alle 17 in via degli Oleandri.