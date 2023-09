Giovedì 14 Settembre 2023, 00:45

TERNI - La droga, tre etti e mezzo di hascisc, l’aveva nascosta all’interno di una play station e in una plafoniera.

Il fatto che abbia collaborato con i poliziotti dell’antidroga non gli ha risparmiato l’arresto.

Il pusher è ternano, ha 37 anni, ed è stato incastrato grazie alla segnalazione anonima di un cittadino. Insospettito per i movimenti di quell’uomo che abita nel quartiere Metelli e che si muoveva con una bici elettrica.

Quando la polizia l’ha fermato si è affrettato a dire che in casa aveva della droga. Poco dopo ha consegnato tre grammi di hascisc, convinto che la questione sarebbe finita con una segnalazione alla prefettura come consumatore.

Durante la perquisizione domiciliare invece sono saltati fuori altri panetti e pezzi di hascisc, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare lo stupefacente.

Inevitabile l’arresto, con la direttissima in programma oggi in tribunale.

L’operazione nell’ambito di una vasta attività disposta dal questore, Bruno Failla, con l’impiego di personale della mobile, della volante, dell’ufficio immigrazione, del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e dell’unità cinofila antidroga di Nettuno. Al setaccio il centro e la periferia, negozi, appartamenti e stabili abbandonati.

Sempre una segnalazione anonima ha permesso di scovare un’attività di spaccio a Borgo Bovio. La squadra mobile ha fermato un’auto con a bordo tre donne, una delle quali, una 30enne romena, è stata trovata in possesso di 4 grammi di marijuana e quasi due di cocaina. I controlli nella sua abitazione, che condivideva con l’altra passeggera, una colombiana di 34 anni, hanno permesso di recuperare 40 grammi di marijuana e il materiale per confezionare le dosi.

Per entrambe la denuncia per detenzione a fini di spaccio.

In viale Brin, dove sono stati controllati gli avventori di diversi esercizi commerciali alcuni dei quali avevano precedenti penali, da un cestino dei rifiuti è saltata fuori una piccola quantità di hascisc. Sostanza che aveva in tasca anche un giovane egiziano fermato in via Carrara.

Al setaccio diversi condomini in varie zone della città, dove sono stati identificati numerosi stranieri per verificare la regolarità dei permessi di soggiorno e delle loro dichiarazioni di ospitalità. Un’omissione costata una sanzione a un pakistano che in casa, a Gabelletta, aveva troppi “ospiti”.

Controllati anche due stabili abbandonati a Borgo Rivo e Collerolletta, dove ci sono tracce evidenti lasciate da persone che lì hanno messo su casa anche se quando è arrivata la polizia non c’era anima viva.

Nei due giorni di controlli contro lo spaccio di droga l’immigrazione clandestina sono state identificate 79 persone, di cui 24 con precedenti penali. Al setaccio 35 veicoli e sei negozi e bazar etnici.