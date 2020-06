Ternano trovato morto a San Giovanni, indagini in corso

TERNI - Un ternano di 50 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Montanara, a San Giovanni.

La morte sarebbe stata provocata da un'overdose. Sarà l'autopsia, disposta dal sostituto procuratore, Marco Stramaglia, a confermare questa ipotesi.

Sull'episodio stanno indagando gli investigatori della squadra mobile e dell'antidroga, al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo.

E per far luce su due episodi recenti legati forse a partite di droga letali.

Il più recente è il decesso di Sabrina Crocione, con un passato nel tunnel della tossicodipendenza, trovata senza vita in un piccolo corso d'acqua di Strada Santa Filomena, a Cospea.

Nei giorni scorsi la morte di un campano di 38 anni per sospetta overdose. Il decesso in un appartamento di San Lucio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA