Terni, stroncato da un malore muore per strada sotto gli occhi dei passanti

TERNI - Si è accasciato a terra mentre passeggiava tra i palazzi di villaggio Italia e a nulla è valso l'intervento del personale del 118, che non ha potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo.

La vittima del malore è un 63enne ternano, affetto da diverse patologie.

Sul posto per i rilievi la squadra volante e la polizia scientifica della questura di Terni. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessaria l'autopsia.



