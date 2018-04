TERNI «Non è colpa mia. Voci di uomini che hanno ucciso le donne» Morlacchi editore, 2017, sarà presentato domani, 17 aprile, alle 17, in Bct. Il libro è un viaggio nell’anima di uomini che hanno ucciso le donne . Una inchiesta che è anche un percorso emotivo ed evocativo e, allo stesso tempo uno strumento per capire cosa succede in una relazione violenta. Il libro è stato scritto a quattro mani dalla psicologa psicoterapeuta Lucia

Magionami e dalla giornalista Vanna Ugolini. Il libro è diviso in due parti. Nella prima vengono intervistati tre uomini che hanno ucciso le loro compagne. Nella seconda parte la psicologa spiega le dinamiche che sono alla base di una relazione violenta. Interverrà Raffaella Mossa – Centro Antiviolenza di Terni. Coordina Carla Arconte, Irsum.

Lunedì 16 Aprile 2018



