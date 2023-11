Terni, il Natale delle polemiche è cominciato. «Ztl aperta dall'8 dicembre», il regalo sotto l’albero del vice sindaco Corridore che fa infuriare i residenti

TERNI – Ztl aperta dall’8 dicembre. Il Natale di San Valentino del Comune di Terni, che inizia ufficialmente oggi, 12 novembre, anticipando la cerimonia di accensione della Stella di Miranda e scatenando la rottura con la Pro Loco, ha in serbo una sorpresa anche per le famiglie di residenti del centro storico. Il regalo, a dire il vero, sarebbe per i commercianti (il Comitato delle famiglie del centro si stanno battendo per lasciarla chiusa): con lo spegnimento dei varchi dall’8 dicembre fino alla fine delle festività, sarà consentito fare shopping in auto. I dettagli ancora non si conoscono, ma c'è l’annuncio. E è di quelli che lascia a bocca aperta persino i commercianti di una volta. Imprenditori benemeriti che hanno attraversato la crisi economica degli ultimi anni e che sono andati avanti innovandosi, riuniti al museo diocesano per essere insigniti del titolo “Maestri del commercio”. Una onorificenza ideata nel 1975 dalla 50&Più di Confcommercio per attestare la lunga attività svolta. Ecco, nel corso della cerimonia di consegna, il vice sindaco Corridore dice: «Dall’8 dicembre apriremo la Ztl».

Questo il giorno dopo la conferenza stampa che certifica la rottura con la Pro Loco di Miranda, in cui Corridore taglia corto sui costi di accensione della Stella, dal 12 novembre al 14 febbraio: «Tutto calcolato».

Ma non rende noto il calcolo.