Dispersi sulla Croce a Terni, scattano i soccorsi. A dare l'allarme due ragazzi che avevano raggiunto la vetta della montagna (la Croce) nel pomeriggio. Durante la fase di discesa, però, qualcosa deve essere andato storto. Da quello che si apprende, pare che i due siano andati fuori dai sentieri tracciati. Con il calare della luce deve essere subentrata la paura di non ritrovare la via del ritorno. Ed è così scattata la chiamata ai vigili del fuoco. « I due ragazzi - fanno sapere dal Comando di Terni dei vigili del fuoco - non hanno alcun problema fisico, ci hanno già fornito le coordinate della loro posizione e a breve saranno recuperati » Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA