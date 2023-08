Orvieto, coltellate durante una lite in casa tra parenti: denunciato l'aggressore

ORVIETO - Una violenta lite tra parenti regolata a colpi di coltello.

E’ andata in scena nella notte tra sabato e ieri in un appartamento di Orvieto e solo l’intervento dei carabinieri ha impedito conseguenze ben più pesanti.

La vittima dell’aggressione, soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, per fortuna ha riportato ferite lievi.

I militari, giunti sul posto, hanno sequestrato il coltello col quale un uomo ha ferito il familiare.

L’aggressore è stato calmato e disarmato dai carabinieri e poi portato in caserma. Al termine degli accertamenti è stato denunciato alla procura ternana con l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.

Gli investigatori hanno attivato, come prevede la legge, il codice rosso.

Il tempestivo e risolutivo intervento dei carabinieri si inserisce nella quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità che, nel mese di agosto, è stata rinforzata.

Numerosi i servizi svolti con pattuglie sia in divisa che in borghese. Durante i controlli i militari hanno riconosciuto una donna destinataria del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Orvieto. E’ stata fermata e denunciati alla procura.

Nelle stesse ore, al lago di Corbara, è stata trovata e sequestrata una scacciacani che è stata modificata per consentirle l’esplosione di proiettili. Sull’episodio sono in corso serrate indagini.

Controlli anche sulle strade, dove sono stati fermati 250 veicoli e 300 persone. Dodici le sanzioni, una delle quali è scattata nei confronti di un neopatentato che si era messo al volante dopo aver bevuto troppo. In tre sono stati beccati a guidare con una velocità troppo elevata, altri due invece mentre erano al volante utilizzavano il telefonino.