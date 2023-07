Terni, posto di blocco sul raccordo Terni-Orte: arresti e denunce

TERNI - Notte di serrati controlli quella di ieri sul raccordo Terni-Orte.

I carabinieri del comando provinciale di Terni, in divisa e in borghese, col supporto di un cane antidroga dell’arma giunto da Santa Maria di Galeria in provincia di Roma, hanno fermato 22 veicoli al posto di blocco allestito in un’area di servizio in prossimità di Terni.

Quaranta le persone controllare dai militari, la cui presenza in forze non è sfuggita a chi percorreva il rato.

Per due persone, un italiano e un marocchino, sono scattate le manette. Su di loro pendevano precedenti ordini di carcerazione per pene definitive in relazione a reati commessi a La Spezia per quanto riguarda il marocchino e a Terni per l’italiano.

Sulla posizione del marocchino sono in corso indagini.

Gli investigatori dell’arma sospettano che l’extracomunitario, giunto in Umbria con un amico, sia arrivato a Terni per verificare la possibilità di mettere in piedi lo spaccio di droga nei boschi della conca.

I due sono stati portati in cella al carcere di Sabbione. Durante i serrati controlli sono fioccate anche le denunce.

Nei guai un giovane trovato con dieci grammi di marijuana e due persone che hanno violato la legge sull’immigrazione. Uno di loro è stato trovato in possesso di un machete, che è stato sequestrato.

Il servizio straordinario di controllo è stato disposto dalla compagnia carabinieri per contrastare l’illegalità e potenziare l’attività di prevenzione.