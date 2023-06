Sabato 24 Giugno 2023, 07:06

TERNI - Hanno tagliato le catene e hanno portato via tutte le biciclette che erano legate alla rastrelliera di via Primo Maggio, nel cuore del centro.

Sei o sette le bici sparite nel nulla durante un furto messo a segno in una notte in cui sono andati in scena diversi raid predatori. Tutti in centro.

Tra martedì e mercoledì in via della Vittoria ignoti hanno smontato i fari da cinque auto in sosta e portato via oggetti personali custoditi nelle vetture prese di mira.Tra le vittime anche Barbara Saltamartini, ex parlamentare leghista ed ex commissario della Lega a Terni.

Nelle stesse ore, a poca distanza, i furti in serie di biciclette che la sera precedente erano state lasciate dai proprietari sulla rastrelliera della piazzetta tra via Primo Maggio e via Goldoni. Quella notte un’altra bici è stata portata via da piazza delle Arti. La proprietaria l’aveva legata sotto casa e la mattina seguente non l’ha trovata più.

«Hanno portato via la mia bici e tutte le altre che erano lì - dice Alessandra D’Egidio, che abita in via Primo Maggio. E’ la seconda bici che mi è stata rubata in meno di un mese, era nuova di zecca e le volevo molto bene. Anche una ventina di giorni fa il furto fu messo a segno di notte sotto casa, trovai l’amara sorpresa la mattina seguente».

Le biciclette sparite nel nulla erano state ancorate alla rastrelliera con grosse catene e chiusure molto sicure.

Ma questo purtroppo non è stato sufficiente a proteggerle.

I ladri, “armati” di strumenti adatti al lavoro che dovevano fare, potrebbero essere entrati nella zona a traffico limitato con un furgone. Un mezzo su cui potrebbero aver caricato le bici appena rubate. La certezza è che la gente che abita in zona non ha sentito rumori sospetti.

Ad Alessandra e alle altre vittime del furto non è rimasto altro da fare che andare a presentare la denuncia alle forze dell’ordine. Con la speranza che le gesta dei ladri di biciclette siano state in qualche modo immortalate dal sistema della videosorveglianza.

«Telecamere puntate sulla rastrelliera pare non ce ne siano - dice - ma la denuncia sarà fondamentale per poter acquisire le immagini registrate da quelle che sono installate all’ingresso e all’uscita della zona a traffico limitato».

Trovare e recuperare la bici resta una speranza. Nel frattempo Alessandra ha postato la foto della bici nuova di zecca chiedendo aiuto a chi dovesse vederla in giro.