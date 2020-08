Ritrovo alle 20.15 al Camposcuola, partenza e percorso lungo via Roma, corso Tacito, via Mazzini, via Chiesa, via Bramante, zona Fiori, piazza Dalmazia e ritorno al Camposcuola. Distanza totale di 6,5 km da percorrere correndo o camminando. Il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Torna stasera, lunedì 3 agosto, la Run & Walk by night organizzata dall'Amatori Podistica Terni per ricordare Sergio Secci. Il tradizionale evento podistico, che ogni anno richiama centinaia di appassionati, intende ricordare il concittadino ternano, studente all'Università di Bologna, vittima della strage del 2 agosto 1980. Una scelta, fanno sapere gli organizzatori, espressamente richiesta dalla mamma Lidia, da poco scomparsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA