Terni, “La Bct a casa tua": libri e dvd a domicilio grazie ai volontari del Cesvol

TERNI - Da gennaio i libri, i dvd e il materiale documentario della biblioteca comunale arriveranno direttamente a casa.

A garantire il servizio di prestito e restituzione a domicilio saranno Sara, Alessandro, Nadia, Alberino, Nicoletta e Iole, volontari ternani del Cesvol Umbria nell’ambito del progetto “Banca del tempo”, in collaborazione con la direzione Welfare del Comune di Terni.

Per richiedere libri e dvd basta telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 e 30 alle 12 e 30, ai numeri 0744 549052 o 0744 549073 o scrivere una mail all’indirizzo bctinfocataloghi@comune.terni.it indicando un recapito telefonico e il luogo della consegna.

Le richieste di prestito e restituzione ritenute idonee in termini di prevenzione e sicurezza anticovid saranno evase dai sei volontari del Centro servizi per il volontariato nel corso della settimana successiva.

“Riteniamo sia una bellissima e utile iniziativa in via sperimentale - affermano l’assessore comunale alla cultura, Andrea Giuli e al welfare, Cristiano Ceccotti - che si sta praticando con successo in altre città italiane, coniugando solidarietà, vicinanza, cultura e conoscenza. Ringraziamo di cuore il Cesvol e i suoi volontari e gli uffici comunali del Welfare e della Bct che hanno lavorato a questo progetto. È il momento di fare anche le piccole cose concrete che, in un periodo come questo, possono aiutare la cittadinanza e le persone meno fortunate. Se tutto andrà per il verso giusto contiamo di implementare e dare continuità al servizio grazie al contributo delle associazioni di volontariato, che si sono adattate anche a questa emergenza pandemica”.

