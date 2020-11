TERNI - La straordinaria macchina della solidarietà non si è mai fermata.

Dall’inizio della pandemia decine di volontari sono impegnati ogni giorno, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, per dare risposte concrete alle famiglie e alle persone più a rischio di emarginazione.

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le tante richieste di aiuto hanno spinto il Cesvol Umbria, sede di Terni a lanciare un appello a quanti intendono dedicare un po’ del proprio tempo agli altri.

APPROFONDIMENTI VOLONTARIATO Spesa e farmaci per gli anziani della cittàAuser... VOLONTARIATO Covid e solidarietà: mille mascherine donate ai volontari Cisom

L’obiettivo è di reperire volontari da affiancare alle associazioni già in campo da mesi ma anche di poter attivare nuovi servizi per le fasce più deboli della cittadinanza: dal supporto alle famiglie per la didattica a distanza alla consegna a domicilio di spesa, farmaci, libri e giornali al servizio per aiutare le persone che sono in difficoltà nell’utilizzo dei propri pc, tablet e cellulari.

Per informazioni e per candidarsi come volontario è possibile chiamare lo 0744 812786 o inviare una mail a editoriasocialetr@cesvolumbria.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA