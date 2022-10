Terni, studenti turchi ospiti all'isituto tecnico tecnologico

Gli studenti dell’istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo, la scuola di via Battisti, hanno ospiti. Una rappresentanza di allievi turchi provenienti da Tokat- Zile Fen Lisesi è impegnata in questi giorni in un progetto Erasmus che fa seguito al progetto eTwinning “DigiTale of Life”, avviato due anni fa in collaborazione con gli studenti di due quarte classi. Gli studenti turchi al mattino frequentano le lezioni insieme ai ragazzi ternani. In questa settimana di lavoro si realizzeranno attività collaborative utilizzando molteplici tipi di app e programmi per la creazione di prodotti digitali, secondo quanto indicato nel Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, proposto dall’Unione Europea.

Non solo lezioni a scuola, per ampliare l’esperienza offerta ai ragazzi turchi è stata pianificata una ricca agenda di visite culturali, che contribuirà a promuovere la conoscenza del territorio ternano.

«Lavoro in gruppo, miglioramento delle competenze digitali e potenziamento della lingua inglese, rappresentano una solida e duratura testimonianza dei principali valori di questo scambio internazionale, che proietterà la nostra scuola, in una dimensione europea», tengono a dire gli organizzatori dell’iniziativa che si sta svolgendo all’Allievi –Sangallo.