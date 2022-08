Terni, Indagini della polizia su un nuovo furto a Cospea: I ladri aprono con la chiave bulgara e spariscono con i preziosi

TERNI - Per portare a termine il colpo grosso hanno approfittato dell’assenza dei proprietari.

Per entrare nell’appartamento senza fare rumore hanno utilizzato una chiave bulgara. Una volta concluso il “lavoro” se ne sono andati via senza lasciare i segni del loro passaggio sulla porta d’ingresso.

APPROFONDIMENTI CRONACA Terni, Ladri in azione a Cospea: Svuotata la cassaforte con i... CRONACA Terni, Insegue il ladro che gli ha rubato la bici a Cardeto e lo...

La certezza è che il furto è stato messo a segno in pieno giorno, la mattina del 16 agosto, in una palazzina del quartiere Cospea.

Ad accorgersi della sgradita visita dei ladri sono stati i proprietari al loro rientro. Le stanze completamente a soqquadro non lasciavano spazio ai dubbi. Dall’appartamento erano spariti tutti gli oggetti d’oro, per un valore significativo.

Ai proprietari non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Sul posto, per i rilievi, i poliziotti della squadra volante. Che stanno indagando per far luce sul furto che sicuramente è opera di professionisti. Al vaglio degli investigatori anche i precedenti colpi che sono stati messi a segno nella stessa zona e con modalità pressoché identiche.

L’appartamento svaligiato infatti fa parte di una delle palazzine dove i primi di giugno i ladri avevano svuotato un’ altra casa. Anche quella volta fu utilizzata una chiave bulgara, quello strumento che permette di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a doppia mappa senza avere la chiave originale e senza smontare la serratura della porta blindata.

Quella sera, tra le 21 e 30 e le 22, i ladri in pochissimi minuti riuscirono a entrare nell’appartamento, a sventrare con un frollino la cassaforte che conteneva i gioielli, ad acciuffare i contanti e poi a sparire nel nulla.

Un paio di mesi prima nello stesso palazzo, nel cuore del quartiere Cospea, era stato messo a segno un altro furto in casa con modalità molto simili. Elementi che ora sono al vaglio degli investigatori, impegnati a far luce su episodi che potrebbero essere opera della stessa mano.

L’irruzione in appartamento con la chiave bulgara che non lascia tracce sulle porte d’ingresso ha altri precedenti in città. L’anno scorso, in pochi giorni, con questo sistena collaudato erano stati svuotati di oro e denaro cinque o sei appartamenti.