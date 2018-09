TERNI Grave incidente mortale sulla Marattana. C'è una vittima. Si tratta di una donna che era alla guida di una Smart lungo la via Marattana all'altezza del Globo. La conducente è uscita di strada da sola ed è finita fuori strada, in uno spazio erboso, ribaltandosi. Inutili i soccorsi di altri quattro automobilisti che viaggiavano su un'auto dietro la sua e che si sono fermati per prestare soccorso. Hanno rigirato la Smart nel tentativo di soccorrere la donna ma la conducente era già morta. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri per i soccorsi e i rilievi. La vittima, classe 1970, A. M. le iniziali, è originaria di Montefranco, comune della Valnerina.





Giovedì 6 Settembre 2018



