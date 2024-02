Tragedia a Castelnuovo Vomano: anziano investito e ucciso in centro abitato

TERAMO - Tragedia questa mattina a Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo: anziano viene investito e muore. L'incidente è avvenuto verso le 10 in pieno centro abitato, lungo la Statale 150. Un'auto condotta da una donna di 66 anni ha investito D.G.G., un ottantaduenne, nei pressi delle strisce pedonali.



Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'impatto è stato violento: il pensionato è stato sbalzato per alcuni metri. Vari presenti hanno prontamente allertato i soccorsi e hanno fornito il primo soccorso. Sul luogo dell'incidente è intervenuta tempestivamente un'ambulanza medicalizzata del 118.

I sanitari hanno tentato di rianimare l'anziano, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani.

La donna alla guida si è fermata immediatamente ed è stata sottoposta ai test per accertare la presenza di alcol o droghe nel suo organismo, anche se al momento i risultati non sono ancora noti.

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso e regolare il traffico, particolarmente intenso in quella zona. Successivamente, sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza della zona.

La notizia è in aggiornamento.