Terni, grandi e piccini con disabilità alle giostre gratis: al Luna Park tutto esaurito

Terni- “Quest’anno la partecipazione è andata al di là di ogni previsione. I gestori del luna park hanno fatto

un grande regalo a bambini, ragazzi e adulti con disabilità, che hanno potuto usufruire gratuitamente delle attrazioni”.

Carla Paladino, dell’associazione Aladino, racconta con gioia il pomeriggio alle giostre di vocabolo Staino.

Una tradizione che, grazie all’associazione e alla sensibilità degli operatori del luna park, va avanti ormai da quattro anni e che ieri ha fatto registrare il tutto esaurito.

L'iniziativa è stata fatta per garantire la massima partecipazione anche da parte di ragazzi autistici o con disabilità intellettive, che a volte hanno difficoltà ad accedere alle manifestazioni dove possono esserci confusione, rumori o luci psichedeliche. Infatti il volume della musica è stato tenuto basso, sono state proposte le attrazioni con tutta la calma e la pazienza necessaria a garantire anche ai più timorosi di provare.



Giri di prova dimostrativi e la possibilità di fermare un gioco prima della fine facendo cenno agli operatori sono alcune delle accortezze assicurate dai gestori delle attività. Per coloro che a causa di difficoltà motorie o sedie a rotelle non hanno potuto usufruire di tutti i giochi, sono rimaste aperte le pesche, i tiri a segno ed altre attrazioni di questo tipo.Presenti una settantina tra bambini, ragazzi e adulti, familiari e operatori.Accanto al gruppo di Aladino gli ospiti di tutti i centri diurni per disabili, del centro diurno per minori Baobab, del centro residenziale La Farfalla e i minori del progetto “Autonomia e inclusione per tutti” finanziato dalla Fondazione Carit e gestito dall’Actl."Questa iniziativa è stata un gesto molto significativo da parte dei gestori del Luna Park, sempre gentili e disponibili anche con i gruppi che vanno alle giostre nei weekend. Ancor più in un anno in cui i prezzi della corrente sono alle stelle e sono costretti ad aprire in determinate fasce orarie per evitare l'inattività dei giochi - ha concluso Carla Paladino.All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Leonardo Latini e l’assessore al welfare del Comune,Cristiano Ceccotti.