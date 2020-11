Terni, Fratelli d'Italia apre una linea telefonica diretta coi cittadini: «Scriveteci su whatsapp se avete dubbi sulle nuove disposizioni»

TERNI «Ogni gesto di solidarietà è importante». «Mettere in campo tutte le energie possibili, dalle più grandi alle più piccole, in questo momento di enorme difficoltà e di grande confusione è un dovere di tutti coloro che possono e vogliono intervenire». Il gruppo consiliare del Comune di Terni Fratelli d'Italia si mette a disposizione dei cittadini in modo snello e diretto: tramite whatsapp. «Serve soprattutto aiutare a capire ciò che non è chiaro, a causa dei continui decreti emanati e relativi cambiamenti che pesano sulla propria quotidianità e che generano confusione e incertezza». Proprio per questo, come in occasione del precedente e drammatico lockdown, il gruppo di Fratelli d’Italia mette a disposizione le proprie conoscenze e competenze per dare una risposta a tutti coloro che ne avranno bisogno, attraverso una linea diretta telefonica con un servizio whatsapp dedicato, utilizzabile per qualsiasi genere di problematica inerente l’amministrazione della città ed i servizi dedicati. Orari e generi di servizi permessi, iniziative comunali per la città: questo è solo un piccolo esempio dei campi in cui i consiglieri comunali Maurizio Cecconelli, Monia Santini, Rita Pepegna e Patrizia Braghiroli, potranno aiutare concretamente i cittadini a districarsi tra decreti, ordinanze e quanto altro previsto a livello locale e nazionale. Usufruire del servizio di informazione è semplicissimo: da martedì 3 novembre sarà sufficiente scrivere un messaggio al numero di cellulare 3914383046. Nell’arco della stessa giornata le richieste verranno presa in carico e saranno date risposte certe e chiarificatrici sia di carattere sociale che amministrativo, dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

