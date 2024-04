A Terni sbarca il super hascisc che costa cento euro a dose e può essere letale: è nel frigo di un 25enne

TERNI - Costa cento euro a dose e va assunto solo in milligrammi se non si vuole rischiare l’overdose letale.

Ora è allarme anche qui, dove il super hascisc non si era mai visto prima d’ora.

Il primo sequestro della sostanza a rischio morte per i consumatori, con un principio attivo pari al 95 per cento di purezza, va in scena in un appartamento di San Gemini.

Un 25enne ternano che vive da solo nel frigorifero di casa ha sistemato quasi 32 grammi di super hascisc in piccoli contenitori trasparenti.

Sul coperchio ha scritto le varie marche, tutte note tra chi cerca lo sballo ad ogni costo.

Dal Buddha Kush al Fruit Joy, dal Bho al Glitter Bomb, tutti potenti concentrati per intenditori che non badano a spese, gente pronta pure a rischiare la vita.

La certezza è che dalla droga sequestrata dalla squadra mobile ternana si sarebbero ricavate 900 dosi.

Il blitz a casa del 25enne, senza alcun precedente specifico, scatta dopo la segnalazione di alcuni cittadini che si sono insospettiti per il viavai di gente che frequenta l’abitazione di San Gemini.

I poliziotti dell’antidroga trovano la porta della casa a piano terra aperta e prima di entrare già sentono un forte odore di stupefacenti. Quando vanno a perquisire il frigorifero mettono a segno il primo sequestro di quasi 32 grammi di super hascisc dai colori invitanti che variano in base al tipo di mix.

Le indagini, coordinate dal pm, Giulia Bisello, si concentrano subito sull’analisi della sostanza sequestrata.

Dal laboratorio analisi stupefacenti dei carabinieri di Perugia un responso che fa scattare l’immediata segnalazione al Ministero della salute legata alla pericolosità della sostanza. Le analisi confermano che la droga sequestrata può essere letale perché ha una purezza che sfiora il 95 per cento. Non era mai successo di trovarla così pura a Terni e provincia, dove l’hascisc recuperato dall’antidroga fin qui ha raggiunto al massimo il 25 per cento di purezza.

«E’ la prima volta che a Terni viene sequestrato questo costosissimo hashish di purezza così elevata e con questa altissima percentuale di Thc, da assumere solo in milligrammi per non rischiare l’overdose» confermano dalla questura.

Il 25enne, che ha solo qualche precedente per risse e liti, non ha alcuna intenzione di collaborare con gli investigatori dell’antidroga che gli chiedono conto della provenienza del super hascisc. Per lui scatta la denuncia in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Le indagini sono solo all’inizio. Si scava per tentare di individuare i canali di rifornimento dell’hascisc che, se assunto ignorando i gravissimi rischi di overdose, può provocare uno sballo senza ritorno.

Tutto da ricostruire il quadro che fotografa l’identikit dei clienti del 25enne ternano. Novecento persone che avrebbero messo mano al portafogli pagando cento euro per garantirsi lo sballo di una sera.