Terni, Festività con il presepe vivente al Parco Le Grazie

La Natività, a Terni, porta il presepe vivente. Stavolta in una versione più completa, dopo quella limitata del 2021 per le restrizioni legate alla pandemia Covid. Rappresentazione pomeridiana in alcune delle giornate delle Festività natalizie 2022-2023, con tanti figuranti coinvolti. Si svolge all'interno del Parco Le Grazie. Iniziativa organizzata di concerto tra i volontari della Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola, i quali hanno lavorato per allestire le cinque giornate di rappresentazione. C'è anche il patrocinio di Comune e Usl Umbria 2. Il presepe vivente può essere ammirato e visitato dal pubblico il 24 dicembre dalle ore 17 alle ore 19, il 26 dicembre dalle 17 alle 22, il 27 dicembre dalle 17 alle 19, il 5 gennaio dalle 17 alle 22 e il 6 gennaio dalle 17 alle 22. La confraternita accoglie in questa seconda edizione tutti quelli che vorranno partecipare ad a una testimonianza di fede e di speranza che costituisce un evento unico per l’area urbana di Terni ed è il frutto del lavoro di una grande comunità di persone. Il progetto di allestimento ha visto anche la collaborazione con le principali scuole della città di Terni, coinvolgendo centinaia di studenti nelle varie attività di preparazione, tra scenografie, costumi e laboratorio di preparazione teatrale. Decine di volontari e imprese artigiane hanno lavorato all scenografie, agli impianti audio e luci e alla riproduzione dell’atmosfera e dell’ambiente della Betlemme nella quale Cristo venne al mondo. Il pubblico percorrerà all’interno del parco un percorso della durata di circa 45 minuti, articolato in 5 quadri e con una voce narrante. Si comincia con il censimento, poi le scene popolari di Betlemme, i pastori, la corte di Erode con scene e danze e, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Natività.