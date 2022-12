Domenica 11 Dicembre 2022, 11:00

Il Natale di Terni, quest'anno, ha la voce di Alexia. L'artista spezzina ha rivisto in chiave interpretativa personale alcuni brani musicali ispirati alle Festività, scelti da lei in base a particolari emozioni, racchiusi nel nuovo album "My Xmas" (cioè, "il mio Natale"). Teatro Secci, lunedì 12 dicembre, ore 18,30. Luogo, data e ora della partenza del tour nazionale della cantante ligure. Nella Terni di San Valentino, santo al quale l'artista associa un evento lieto della sua vita. «Il giorno di San Valentino - racconta - è nata una delle mie figlie. Per me, una giornata importante. Avrò anche l'occasione di conoscere la città, anche se credo di esserci già passata, anni addietro». Sul fatto di cominciare proprio da Terni a proporre dal vivo le canzoni natalizie, accompagnata da quattro musicisti e quattro coriste, dice: «Parto da una città che è proprio a metà della nostra penisola. Mi sembra, quindi, un ottimo modo per cominciare. E poi, sono contenta di ritornare dal vivo, essendo stata ferma per un po', per la pandemia e per un momento in cui ho avuto modo di riflettere e capire cosa avessi voglia di fare... da grande. Ma io credo che la mia forza sia proprio nei live». Il disco è uscito il 25 novembre e sta andando bene. «Non mi occupo dei numeri di vendita - spiega Alexia - ma ho riscontri positivi. Tanti mi dicono che lo vogliono acquistare, o che lo hanno già preso. Io cerco anche sui social di diffondere il disco e il concerto di Terni. Ho scelto canzoni che potessero essere suonate di nuovo allo stesso modo dalla mia band e fossero d'impatto sul pubblico». Le scelte dei brani vengono tutte da qualcosa di associato a esperienze personali. «Perché la musica ci accompagna in tutte le fasi della nostra vita, dalle più belle alle più difficili». Ad esempio, c'è un omaggio a Amy Winehouse su "I saw mommy kissing Santa Klaus", «una bellissima cover di un'artista che ho scoperto quando sono diventata mamma». Invece, "Rocking around the Christams tree" le ricorda un Natale in cui era in attesa della sua prima figlia, proprio quella nata poi il 14 febbraio. Fino a "Happy Christmas (war is over)" per una augurio di pace in un momento difficile e "Carol of the bells" come omaggio al popolo ucraino. Per Alexia, Terni è una nuova tappa di un viaggio musicale in continua evoluzione, cominciato negli anni Novanta con il rapper Ice-mc e i suoi singoli da solista che volavano in discoteca e proseguito in lingua italiana, con vittoria a Sanremo. Ora è pronta a un nuovo step. «Forse cambierò ancora - dice - perché amo cambiare. Ma non per insoddisfazione di ciò che faccio, bensì per nuovi stimoli. La musica può farci fare viaggi lontanissimi, per poi farci arrivare di nuovo al punto di partenza. Per esempio, ora ho ripreso a cantare in inglese». Un viaggio in una musica che è cambiata e sta cambiando, ma nella quale, per Alexia, c'è sempre spazio. Oggi ci sono i talent, che spesso sostituiscono la gavetta. «Ma il talent - precisa lei - può anche essere un mezzo in più dopo la gavetta, per farsi conoscere. Certo, partendo dai talent, vuol dire fare la gavetta al contrario. E' difficilissimo uscire da lì e poi fare in conti con la realtà».