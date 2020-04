Terni, due nuovi autovelox sulla Marattana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuovi autovelox sono in arrivo in via Walter Lessini, in zona Marattana.Il comune di Terni ha deliberato per l’istallazione delle due postazioni fisse per il controllo della velocità dopo aver avuto indicazioni dall’ufficio incidenti della polizia locale, è stato rilevato infatti un consistente aumento di incidenti stradali in via Lessini, incidenti imputabili, nella maggior parte dei casi, all’elevata velocità degli autoveicoli coinvolti, di molto superiore ai limiti stabiliti dal codice della strada.Via Lessini è catalogata come arteria di scorrimento, ossia una di quelle in cui, per garantire la sicurezza degli automobilisti non si contesta subito la multa, fermando chi contravviene alle regole del codice stradale, ma si possono posizionare sistemi digitali per la rilevazione automatica delle infrazioni. In concreto chi supera i limiti di velocità viene immortalato con due foto a colori che poi vengono spedite all’hard disk della postazione.I due autovelox di via Lessini si andranno ad aggiungere a quelli già presenti e funzionanti in via Alfonsine, viale dello Stadio- via Borzacchini e a quelli per la rilevazione del passaggio con il semaforo rosso in viale Brin-via del Lanificio e viale dello Stadio- via Prati.Gli autovelox in via Walter Lessini saranno posizionati in entrambe le direzioni di marcia. I lavori per la realizzazione dei due apparati e la loro gestione, sono a carico di Terni Reti srl.