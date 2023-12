Terni, una donazione di Soroptimist Club per il reparto di Riabilitazione Pediatrica permetterà la riqualificazione della struttura

TERNI Arrivano finanziamenti solidali per il miglioramento e la riqualificazione dei reparti di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza riservati alla Riabilitazione Pediatrica. La donazione viene dal Soroptimist club di Terni, ed è stata destinata alla struttura ospedaliera cittadina dopo una raccolta fondi realizzata il 14 dicembre, il Soroptimist Day, alla quale erano presenti il prefetto di Terni Giovanni Bruno, il questore Bruno Failla, il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio De Rosa, l’assessora al welfare Viviana Altamura e la presidente della Provincia Laura Pernazza. Il contributo è stato simbolicamente consegnato dalla presidente del club Stefania Capponi con queste parole: «È con grande piacere che offriamo il nostro sostegno a un servizio così essenziale per la salute dei bambini di Terni. La nostra speranza è che questa donazione possa contribuire a rendere il percorso di guarigione più confortevole e accogliente». Non è tardato ad arrivare il ringraziamento di Usl Umbria 2, tramite il direttore generale Piero Carsili, ma anche da Augusto Pasini, direttore del reparto, secondo cui la riqualificazione degli spazi avrà impatto positivo sulle cure dei piccoli pazienti. Ad accogliere il finanziamento erano presenti anche Ludovica Lucarini, medico fisiatra specializzata in età evolutiva e Valentina Rapaccini, neuropsichiatra infantile, che hanno puntato sull’importanza del gesto e sulla necessità di collaborazioni sinergiche per il bene di tutti.

