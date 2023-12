San Gemini, in scena il rock degli anni 70 e 80 che voleva cambiare il mondo con lo spettacolo "Changes!"

SAN GEMINI Dieci musicisti ternani si mettono in gioco per portare in scena la loro passione per la musica rock. “Changes! - Le mille anime della rock revolution” è il titolo dello spettacolo durante il quale si esibiranno al Teatro Comunale di San Gemini di piazza San Francesco i componenti del Collettivo Teatro 1971. Emanuele Cordeschi Bordera, Alberto Cipolla, Andrea Dominici, Andrea Guerini e Tonino Cuzzucoli, le voci, Michele Cricco e Claudio Baccani alle chitarre, Paolo Scappiti al basso, Gianpaolo Ionni con le tastiere e Mirko Brizzi alla batteria, offriranno agli spettatori due ore di immersione nella grande musica degli anni ’70 e ’80, «Quando la musica era parte integrante di vari movimenti culturali che cercavano di cambiare il mondo». Spiegano dal Collettivo che «Saranno suonati i pezzi più noti di quegli anni, dando voce a un filo narrativo che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante»; i testi sono di Alessandra D’Egidio, la regia di Grazia Morace e la produzione di Paolo Scappiti, impegnato anche nella band. Sono previste due serate, per il 28 e il 29 dicembre alle 21.30. Paolo Scappiti ha già prodotto “1971 - The rock Opera”, che è andato in scena lo scorso anno a San Gemini e in Umbria.

