Terni, i disordini in occasione della gara tra Ternana e Bari nel mirino della digos: quattro ultras daspati e denunciati

TERNI - Quattro i tifosi denunciati e “daspati” dalla polizia in occasione dell’undicesima giornata di campionato al Liberati. Nei guai due supporter del Bari e altrettanti della Ternana.

La gara finita nel mirino della Digos ternana, che ha indagato con la squadra tifoseria visionando le immagini dell'impianto che sorveglia lo stadio Liberati e quelle girate dal personale della scientifica, quella che i rossoverdi disputarono col Bari il 19 marzo.

In quelle immagini è stato visto come, pima dell’inizio dell’incontro, un tifoso del Bari completamente travisato, partendo dal settore riservato della curva Ovest, aveva invaso il terreno di gioco, arrivando alla curva Nord dove, con un accendino, aveva tentato di danneggiare uno striscione degli ultras della ternana, ritornando poi nel suo settore, mischiandosi tra i tifosi, con la collaborazione di un altro tifoso barese, anche lui con il volto travisato da un passamontagna, che lo aveva aiutato a risalire dal fossato.

Esaminate e confrontate le immagini è stato possibile arrivare all’identificazione degli autori del gesto: entrambi baresi, di 22 e 23 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il travisamento e il 23enne anche per invasione di campo.

I due ultras ternani sono stati identificati in occasione dei disordini che andarono in scena al termine dell’incontro, quando nella zona di porta Sant’Angelo si sono presentati, in maniera organizzata e compatta, un centinaio di tifosi della Ternana, completamente travisati con sciarpe e cappucci, brandendo fumogeni accesi, bastoni e tubi idraulici rigidi. Un attacco che fu subito fermato dalla polizia, che allontanò il grupp. Per i due tifosi rossoverdi, un 46enne e un ventenne identificati sempre dalla visione delle immagini, è scattata la denuncia per il travisamento e per uno dei due anche per il possesso abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nei confronti dei quattro ultras il questore, Bruno Failla, ha disposto i quattro daspo che impediscono loro di frequentare gli stadi e le manifestazioni sportive.