Come avevamo già detto in passato siamo consapevoli che questa città uscirà dal pantano, solo se ognuno di noi saprà mettere a disposizione di della comunità le proprie competenze e le proprie idee. Per questo accogliamo favorevolmente l’invito di Rosati e siamo già disponibili a ragionare insieme su come migliorare il nostro programma che vede proprio nel servizio alle imprese e nel funding un punto cardine". Così risponde Thomas De Luca, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle, all'invito del leader di Prima Terni, Andrea Rosati, che si è detto disponibile a offrire le proprie competenze alla futura giunta ternana, qualunque essa sia, pur senza fare apparentamenti elettorali.



«Abbiamo fatto una scelta politica molto coraggiosa, netta e chiara individuando un apposito assessorato che dovrà occuparsi di funding e della partecipazione che in caso di nostra vittoria verrà affidato al Dottor Carlo Miccadei, persona non iscritta al MSS scelta in base al fatto di essere un professionista dalle grandi competenze che da anni si occupa a livello nazionale proprio di europrogettazione, imprese e fondi.



Ribadiamo la nostra disponibilità immediata a discutere di temi e proposte che ci impegniamo fin da ora a portare in modo costruttivo nelle istituzioni qualunque sia l’esito del voto del 24 Giugno».



