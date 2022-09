Terni, Daspo urbano per la giovane che ha rovesciato le fioriere e si è spogliata in corso Tacito

TERNI - Alle gesta di una giovane ternana, che era uscita di testa, aveva rovesciato le fioriere e poi si era spogliata utilizzando il marciapiede di corso Tacito come un water avevano assistito decine di persone. Un comportamento che aveva destato sconcerto al quale ora è seguito il pugno di ferro del questore di Terni.

Per lei ha emesso un daspo urbano che le vieta per sei mesi di sostare nuovamente tra le vie principali del centro cittadino.

La vicenda era andata in scena nel pomeriggio del 29 agosto. Di fronte ai cittadini che affollavano corso Tacito la giovane, in stato di ubriachezza e in un crescendo di atteggiamenti illeciti, aveva prima rovesciato delle fioriere e staccato la recinzione di un’aiuola del giardino della ex-Foresteria. Poi si era calata i pantaloni e aveva espletato le proprie esigenze fisiologiche in mezzo alla gente.

Uno spettacolo di inciviltà e degrado urbano che aveva lasciato di stucco i presenti. Quel pomeriggio, avvisata da chi aveva assistito alla scena, intervenne la polizia locale, che aveva applicato un ordine di allontanamento per la protagonista di un episodio probabilmente scatenato dal suo stato di alterazione causato dall’alcol.

Ora il daspo urbano firmato dal questore, Bruno Failla, che terrà la giovane donna lontano dal centro per sei mesi.