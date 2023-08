Terni, il parco della Passeggiata senza pace: ferita la "Zuccona"

TERNI – Passeggiata senza pace. Dopo i danneggiamenti alla fontana ottagonale – lo scorso 13 giugno – arriva la segnalazione (da parte di Michele Rossi, Terni civica) di altri atti vandalici, stavolta ai danni della Zuccona. Una sfinge che è stata rispettata per decenni. Non c’è ternano che da piccolo non l’abbia accarezzata: in passato dalla bocca della statua sgorgava acqua potabile e i bambini che frequentavano i giardini pubblici della Passeggia prima di tornare a casa si dissetavano lì, poggiando una mano, per non scivolare, sul seno prosperoso della statua. «Sfregiarla non è sicuramente un atto lodevole». E’ proprio Michele Rossi, che attraversa il parco almeno due volte al giorno in bicicletta a lanciare l’allarme: «La Passeggiata non è un parco qualsiasi è il nostro parco storico. Ricco di elementi archeologici ed elementi identitari della nostra città. Se non lo si sa o non lo si capisce portandogli il rispetto che merita anche pensando ad un uso corretto e consono dei suoi spazi, si succederanno sempre nuovi atti vandalici. E' prima di tutto una questione di tipo culturale. Ma anche di controlli che non possono e non devono mancare».