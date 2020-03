della task force voluta dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Terni, Andrea Casciari, e composta dal primario di anestesia e rianimazione Rita Commissari e da Leonardo Fausti della direzione affari generali. Un gruppo di lavoro che si sta occupando di acquistare materiali per gestire l'emergenza Covid-19 grazie alle risorse donate all'ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascherine e tute impermeabili, proseguono le donazioni al Santa Maria di Terni. La sezione di Terni dell’Andi, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha donato all’Ospedale una prima tranche di tute monouso e dispositivi di protezione individuale, destinati agli anestesisti, per un importo totale di 3.000 euro, mentre la farmacia Conti di Terni ha donato 1.000 mascherine. In campo anche la S.C.A.T. società operante in diversi poli industriali del territorio ternano e narnese, che attraverso una raccolta fondi interna, tra i dipendenti, hanno acquistato 128 tute impermeabili per la terapia intensiva. Prosegue, dunque, il lavoro