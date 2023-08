Domenica 6 Agosto 2023, 07:43

TERNI - Gli investigatori dell’arma continuano ad acquisire informazioni nella speranza di poter chiarire un giallo dai contorni inquietanti

Andato in scena venerdì all’ora di pranzo in viale Trento, dove un’ambulanza del 118 è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco che ha centrato il parabrezza.

In quel momento l’autista e l’infermiere in servizio non erano nel mezzo, in sosta per qualche minuto lungo viale Trento per una breve pausa del personale dell’ambulanza, altrimenti le conseguenze potevano essere pesantissime.

A trovare il vetro anteriore del mezzo devastato dal colpo d’arma, forse una pistola ad aria compressa, sono stati i due operatori della pubblica assistenza in servizio 118.

Sul posto gli investigatori dell’arma che, coordinati dal sostituto procuratore, Giorgio Panucci, si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire i contorni di un episodio che desta preoccupazione.

A poca distanza dall’ambulanza i carabinieri hanno recuperato l’ogiva, che sarà sottoposta alla perizia balistica per stabilire il calibro e stabilire con certezza il tipo di arma che ha sparato contro l’ambulanza del 118.

La caccia ai testimoni non ha dato esito. Non c’è una sola persona che abbia visto qualcuno sparare contro il mezzo in sosta o che abbia sentito il botto.

A due giorni dall’episodio tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori del comando provinciale dei carabinieri.

Tra le più probabili il gesto di una persona squilibrata. Meno battuta dagli investigatori l’ipotesi di un gesto dimostrativo contro l’istituzione 118.

Gli accertamenti peritali sull’ogiva recuperata sull’asfalto saranno fondamentali per individuare l’arma da cui è partito il colpo contro l’ambulanza.