Terni, coltello alla gola tenta di rapinare un uomo alla stazione ma viene arrestato

Ha tirato fuori un coltello a serramanico puntandolo contro un cinquantenne ternano che stava aspettando l’autobus.

Con tono minaccioso ha tentato di impossessarsi del marsupio della vittima che però, nonostante l’arma impugnata dal rapinatore solitario, ha reagito per cercare di proteggere i pochi soldi che aveva nel portafogli e gli effetti personali.

Il cinquantenne, dopo aver difeso il suo marsupio che teneva a tracolla, è riuscito a rifugiarsi in un bus che era fermo in piazzale della Rivoluzione Francese, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Il giovane rapinatore nel frattempo si è allontanato facendo perdere le tracce. Alla vittima della tentata rapina non è rimasto altro da fare che presentare denuncia alle forze dell’ordine.

Al termine di delicate indagini i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni sono riusciti a identificare l’autore. Si tratta di un giovane magrebino, che è stato denunciato in stato di libertà alla procura ternana.

Le successive indagini sul passato dell’extracomunitario hanno consentito di accertare che il rapinatore solitario in azione a due passi dalla stazione non doveva essere in città. Era infatti gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio firmata dal questore, con divieto di ritorno nel comune di Terni per tre anni. Oltre alla denuncia per la tentata rapina aggravata dall’uso del coltello, il giovane africano è stato denunciato anche per aver violato la misura di prevenzione emessa nei suoi confronti.

Alla tentata rapina andata in scena nel piazzale della stazione dei bus avevano assistito diversi testimoni.

Le gesta dell’autore sono state riprese anche dalle telecamere della videosorveglianza, che sono state visionate dagli investigatori che davano la caccia al giovane di colore.

