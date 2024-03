Terni, col pitbull al guinzagio danneggia auto e negozi in via Battisti e aggredisce i carabinieri: nei guai 31enne straniera

TERNI - Ha creato il panico in via Battisti.

Col suo pitbull al guinzaglio la giovane straniera, in forte stato di alterazione, ha danneggiato un’autovettura che era parcheggiata lungo la strada. Danni pesanti anche contro la vetrina di un negozio.

A chi si è trovato ad assistere alla scena e ha cercato di calmarla lei, per tutta risposta, ha aizzato contro il suo cane.

Per mettere fine alle gesta della 31 enne di origini sudamericane che vive a Terni, con una sfilza di precedenti, sono dovuti intervenire in forze i carabinieri del comando provinciale ternano. Per i militari, che sono arrivati sul posto con tre pattuglie, non è stato semplice perché la donna si è lanciata pure contro di loro prendendoli a calci, pugni e morsi.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a bloccarla.

Dopo un passaggio nella caserma di via Radice la 31enne, ancora fuori di sé probabilmente per l’abuso di alcol e sostanze, è stata affidata alle cure del personale sanitario dell’ospedale.

La vicenda è andata in scena nel primo pomeriggio di martedì.

Poco prima delle tre alcuni passanti e i negozianti di via Battisti, nel tratto che si trova a poca distanza da piazza Tacito, hanno incrociato la donna che stava dando di matto.

Senza alcuna ragione ha infierito, con il guinzaglio del cane, sulla vettura in sosta e poi contro la vetrina di un negozio.

Non contenta dei danni che aveva causato ha pure minacciato i passanti che cercavano di fermarla, tenuti a stanza dalla donna che ripeteva che avrebbe aizzato contro di loro il suo cane.

Immediato l’allarme al numero unico delle emergenze, al quale nel giro di pochi minuti sono arrivate diverse richieste d’intervento. In pochi minuti sul posto sono arrivate tre pattuglie dell’arma.

La 31enne straniera, per nulla intimorita dalla presenza degli uomini in divisa, ha continuato ad agitarsi e non accettava di essere fermata e di fornire le proprie generalità. Contro i carabinieri che tentavano con le buone di calmarla ha infierito con calci, pugni e morsi.

Quando, non senza difficoltà, è stata bloccata e portata nella caserma di via Radice, per lei è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia aggravata e maltrattamento di animali.

Il pitbull della donna, che per fortuna è rimasto abbastanza tranquillo per tutto il tempo in cui la proprietaria mostrava il peggio di sé a chi l’ha incrociata lungo via Battisti, è stato preso in carico dai carabinieri forestali.