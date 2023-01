Terni, nonno record: Carlo Cianchetta festeggia gli 80 anni giocando a calcio

TERNI Festa a sorpresa per Carlo Cianchetta. L'imprenditore conosciuto per la sua attività di venditore di mobili, ha compiuto mercoledì scorso 80 anni. Per festeggiare l'evento ha organizzato insieme agli amici di sempre una partita di calcio al campo della Terni Est. Siccome tra gli amici c'è pure Pasqualino Burgo ecco la sorpresa. La piccola nipote che comincia a correre in mezzo al campo raggiungendo il nonno per regalargli la maglia della Ternana con scritto il cognome e sulla quale è impresso il numero 80. Ottanta anni e non sentirli. Se non è record, poco ci manca.