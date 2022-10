Terni, campo sportivo nell'immondizia all'ombra della basilica del Santo dell'amore

Un campo sportivo ridotto quasi a discarica. E' quello che si trova proprio accanto alla basilica di San Valentino. Non un bel biglietto da visita, per il Santo dell'Amore. La Pro Natura Terni, in una delle, sue "mission" per ripulire le vie della città con l'ausilio dei propri volontari, ha trovato anche questo. Nell'area in questione, infatti, c'erano tanti rifiuti, raccolti dall'associazione e poi consegnati ai mezzi dell'Azienda speciale multiservizi che hanno portato via tutto. Ma oltre a quello, la mattinata dedicata alla raccolta di rifiuti ha portato al ritrovamento anche di altri rifiuti, come un seggiolino per bambini da auto. Stavolta la Pro Natura Terni è partita proprio dal campo sportivo di san Valentino - dove è stata trovata e raccolta gran parte dei rifiuti - e poi da viale Trento, dietro alla basilica; per poi proseguire lungo la via, nel parco (dove i rifiuti trovati sono stati pochi) e fino all'ospedale. In tutto, sono stati riempiti nove sacchi con la plastica, quattro con le cartacce e due con rifiuti in vetro. Più 5 sacchi per l'indifferenziato. Ma anche stavolta non sono mancati i ritrovamenti di rifiuti particolari e singolari. Oltre al seggiolino, trovato poco distante dell'ospedale, ecco emergere pure un secchio per le vernici e dei pezzi di plastica perduti dalle auto e abbandonati lungo la strada. Segni di un'inciviltà da parte di tanti cittadini che non abbassa la guardia. I volontari, tra l'altro, hanno trovato e tolto pure due siringhe, una trovata nel campo sportivo e l'altra gettata dentro al parco.