Terni, Bruciano 4 cassonetti in via Lombardia. Danneggiata una pasticceria

TERNI - Il laboratorio della pasticceria Fittuccia è stato seriamente danneggiato da un incendio divampato nel cuore della notte.



Le fiamme, partite intorno alle tre da quattro cassonetti che erano collocati accanto al locale, si sono presto propagate all'interno del laboratorio, interessando l'impianto elettrico e quello di condizionamento.

In via Lombardia sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno spento le fiamme.

Ora si indaga per accertare l'origine dell'incendio. Sul posto anche la squadra volante della questura.