Furto del rolex, Bandecchi svela «Sono stato minacciato di morte per l'attività politica che svolgo»

Non si sarebbe trattato di un tentativo di furto per sottrarre il rolex che portava al polso, piuttosto una minaccia di morte per questioni legate alla politica. A distanza di un mese dall'accaduto, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi svela un retroscena che tira in ballo la sua carica di primo cittadino. «Oggi - annuncia Bandecchi - sarà fatta una denuncia perché il 25 luglio no ho ricevuto delle minacce per il tentativo di rubarmi il Rolex, ma ho ricevuto delle minacce di morte. Mi hanno minacciato che se non avessi smesso di fare politica e di fare il sindaco di Terni sarei stato ucciso prossimamente. Fino ad oggi - conclude il sindaco - per non fare casini non ha fatto nulla. avevo chiesto di far finta di niente alle autorità competenti che sapevano dall'accaduto. Oggi però dimostreremo che le parole uccidono».