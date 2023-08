Terni, rissa sfiorata in consiglio comunale: sindaco Bandecchi fermato e portato via

Momenti di forte tensione questa mattina durante la seduta del Consiglio comunale di Terni che ha visto coinvolti il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza del partito Fdi. È stato necessario l'intervento della polizia locale per evitare lo scontro fisico, in particolare con Marco Celestino Cecconi, il capogruppo del partito. L'alterco è nato da uno scambio di opinioni acceso a proposito dei conti comunali tra Bandecchi e il consigliere Orlando Masselli, che in passato aveva sfidato il sindaco per la leadership di Palazzo Spada. Il sindaco ha più volte ripetuto a Masselli di «vergognarsi nel dire che oggi servono i soldi», ricordandogli che era stato l'ultimo assessore al bilancio prima dell'arrivo dell'attuale maggioranza. Il sindaco ha continuato dicendo allo stesso Masselli di smettere di ridere, «altrimenti gli volano via tutti i denti dalla bocca». Una frase ha fatto andare su tutte le furie Cecconi il quale ha richiamato animatamente Bandecchi a un atteggiamento e a un linguaggio più moderato. È a questo punto che la situazione è sfuggita di mano, con il sindaco che ha lasciato la sua postazione per andare verso il consigliere Cecconi, travolgendo anche una sedia. Fermato dagli agenti di polizia presenti alla seduta, Bandecchi è stato accompagnato fuori dall'aula consiliare e la seduta è stata sospesa