Terni, all'auditorium Gazzoli è di scena la musica romantica

L’Associazione Araba Fenice, propone domenica 5 febbraio alle ore 17.30 all’Auditorium Gazzoli, il primo di due recital pianistici, in cui la musica romantica è protagonista, con brani scritti dai più celebri compositori che hanno caratterizzato l’Ottocento fino a parte del Novecento.

Il primo appuntamento, domenica 5 febbraio, con il pianista Antonio di Cristofano che suonerà musiche di Brahms, con gli struggenti intermezzi dell’opera 118 e poi la Polacca Fantasia di Chopin, alcuni Preludi di Rachmaninov e la Sonata Fantasia di Skrjabin.

«Il mio obiettivo è quello di trasmettere al pubblico forti emozioni- racconta il musicista ospite a Terni -.con la musica romantica infatti, è possibile catturare gli ascoltatori trasmettendo delle sensazioni speciali; sensazioni che desidero far provare l pubblico presente al Gazzoli nel mio recital con le note che usciranno dal pianoforte. L'importante è sentire la musica e viverla immensamente».

Antonio di Cristofano ha inciso per la Velut Luna e Millenium vari cd, l'ultimo, uscito da pochi mesi, è Encores. Ha ricevuto dal Rotary Club il premio per la cultura Paul Harrys Fellow per tre volte. E' professore ospite al conservatorio di Xiamen, in Cina e professore all'accademia estiva Orpheus di Vienna. Nel 2018 ha ricevuto il “Grifone d’Oro”, la più alta onorificenza dalla Città di Grosseto. Ha suonato in tutto il mondo sia come solista che con formazioni da camera.