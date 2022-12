Narni, al Duomo musica in famiglia con le melodie dei figli di grandi compositori

“Musica di famiglia” quella proposta dal duo formato dalla violista Marie Stockmarm Becker e dalla cembalista ternana Ilaria Macedonio.

Il programma del loro concerto prevede infatti musiche dei figli di due grandi compositori Johann Sebastian Bach e Johann Gottlied Graun. Nello specifico saranno proposte sonate di Carl Philipp Emanuel, il quinto e più famoso dei venti figli di Bach, e di suo fratello Wilhelm Friedemann che fu allievo di violino di Gottlied Graun di cui saranno suonate musiche dell'unico figlio..

Il concerto è in programma per venerdì 30 dicembre alle ore 21 presso il Duomo di Narni.

Il duo Becker- Macedonio è nato nel 2013 quando le due artiste, dopo il diploma in conservatorio, studiavano musica antica alla Royal Danish Academy of music di Copenhagen, nel 2021 ha pubblicato il suo primo album con le tre sonate BWW 1027 per viola e cembalo di Johan Sebastian Bach.

Il concerto in programma al Duomo di Narni è stato possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ed ha il patrocinio del comune di Narni.

L’ingresso all’evento è gratuito.