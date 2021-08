A 75 anni deruba di 600 euro una donna di 85 anni identificato, restituisce tutto

Martedì 3 Agosto 2021, 14:19

I carabinieri del comando stazione di Collescipoli hanno denunciato a piede libero un 75enne originario di Roma pensionato e già noto alle forze dell’ordine per il reato di furto aggravato compiuto nei confronti di una donna di 85 anni ternana, anche lei pensionata. Lo scorso 14 luglio, all’interno di una tabaccheria di Collescipoli, l’uomo aveva approfittato di un momento di distrazione dell’anziana, intenta a pagare delle bollette, per portarsi via una scatola di cartone poggiata sul bancone, all’interno della quale l’85enne custodiva il proprio denaro, circa 600 euro in contanti. L’indagine, basata anche sulle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, ha consentito di risalire al ladro 75enne che, una volta scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità e restituito tutto il maltolto alla vittima del furto.