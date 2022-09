Terni. Alessandro Moscatelli nuovo direttore di Pneumologia all'ospedale di Terni Succede a Claudio Gradoli

Ultime designazioni per il direttore generale dell’ospedale di Terni Pasquale Chiarelli prima della nomina della Regione del nuovo direttore. Il dottor Alessandro Moscatelli( nella foto) è stato designato nuovo responsabile facente funzione di Pneumologia. Il professionista succede a Claudio Gradoli che nei giorni scorsi ha lasciato il Santa Maria per raggiunti limiti di servizio. Moscatelli è in servizio al Santa Maria dal 1998. A cominciare da oggi assume l’incarico di responsabile del reparto Pneumologia/ Mar (Malattie dell’apparato respiratorio). «Il dottor Moscatelli - spiega il direttore sanitario Alessandra Ascani - rappresenta la continuità all’interno del reparto di Pneumologia con una equipe di specialisti preparati ed entusiasti che dimostrano quotidianamente le loro doti umane e tecniche nella cura di una tipologia di malati particolarmente delicati, con il supporto del team infermieristico con esperienza nella gestione dei pazienti respiratori». «Sono molto onorato di accettare questo incarico che la direzione ospedaliera ha inteso assegnarmi - spiega il dottor Moscatelli - l'impegno condiviso con la Direzione è quello di continuare e migliorarsi lungo un percorso tracciato confidando nella professionalità dei giovani colleghi miei attuali collaboratori e di quelli che verranno».