Terni, Al Film Festival trionfano un' israeliana ed un palestinese Tutti i premiati

Al Terni Film Festival, che si è concluso ieri sera, hanno trionfato due registi: l’israeliana Iris Zaki e il palestinese Mohammed Almughanni. «Nessuna par condicio in questo momento di guerra – commenta il direttore del festival Arnaldo Casali – né buonismi, né semplificazioni. Non volevamo semplicemente dare un segnale di speranza, ma costruire concretamente il dialogo. Non è stato facile. I due registi hanno condiviso l’albergo, il ristorante, persino un premio, ma non siamo riusciti a farli salire insieme sul palco, e abbiamo registrato molte tensioni. E’ stato doloroso, ma ci ha aiutato a capire quanto sia complessa e tragica la situazione e che senza giustizia non può esserci pace».

“Egypt, a Love Song” di Zaki racconta la storia della famiglia della regista, originaria dell’Egitto, e discendente da un matrimonio tra un musulmano e un’ebrea, ha ottenuto il premio per il miglior documentario, mentre “An Orange from Jaffa” del regista di Gaza, ambientato in un posto di blocco israeliano, quello per il miglior corto.

Entrambi hanno ottenuto inoltre l’angelo per la migliore sceneggiatura.

Sia l’Angelo per il Miglior Film sia il Premio Signis sono andati invece al messicano “The Realm of God” di Claudia Sainte-Luce. Il premio per la miglior regia è andato a Kasia Smutniak per il documentario “Mur”, mentre come attori sono stati premiati Massimo Wertmuller per “Segni molto particolari”, Carlotta Natoli per “Chiara”,Maria Vittoria Cozzella e Riccardo Leonelli, entrambi per il corto “Run”, dedicato agli omicidi stradali. Tra i premiati anche Abel Ferrara, Angelo alla carriera, Matteo Garrone Film dell’Anno con “Io capitano”, Agnieszka Holland Premio Fuoricampo.

Ecco tutti i premi dell’Edizione 2023 del Terni Film Festival:

miglior film The realm of God,di Claudia Sainte-Luce,Messico,

Miglior documentario Egypt,a love song, di Iris Zaki,Israele

Miglior cortometraggio An orange from Jaffa, di Mohammed Almughanni, Palestina

Gran Premio della Giuria Reginetta, di Federico Russotto, Italia

Premio Signis The realm of God, di Claudia Sainte-Luce, Messico

Miglior serie televisiva Boris 4,di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Italia

PREMIO Fuoricampo Agnieszka Holland Green Border, Polonia

Film dell’anno Io capitano, di Matteo Garrone, Italia

Premio Opera in realtà virtuale e aumentata Jinghsthan’s, di Zhipeng Li, Cina

Migliore regia Kasia Smutniak, Mur

Miglior sceneggiatura Iris Zaki Egypt, a love song e Mohammed Almughanni,An orange from Jaffa

Migliore attore non protagonista Massimo Vertmuller, Segni molto particolari

Migliore attrice non protagonista Carlotta Natoli Chiara

Migliore attore protagonista Riccardo Leonelli, Run

Migliore attrice protagonista maria Vittoria Cozzella, Run

Angelo alla carriera Matteo Garrone e Abel Ferrara

Premio Ubaldi Moschin Barbara Petronio

Miglior Trucco ed Effetti Speciali Le ragazze non piangono, Andrea Zuliani

Miglior ambientazione Strade marchigiane di Valentina Formisano e Amedeo Gallo (Italia)

Miglior Montaggio Tornare a casa, di Bruno Di Marcello (Italia)

Premio della Critica Lixeria, di Antonio Notarangelo e Guido Galante ,Italia

Miglior produzione Il terremoto di Norcia, di Andrea Sbarretti,(Italia)

Migliore fotografia Federico Mastroprimiano, Porta a PortaMiglior colonna sonora Marialuna Cipolla, Run

Miglior corto di animazione Dream on wall, di Ayad Abd Alhussain Salman, Iraq)