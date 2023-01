Terni, ai domiciliari ma andava a spasso: Torna in cella uno dei tre baby rapinatori del Conad City di Arrone

TERNI - Era ai domiciliari dopo essere stato condannato con altri due coetanei per la violenta rapina consumata ad aprile nel supermercato Conad City di Arrone ma se ne andava a spasso tranquillamente.

I carabinieri del comando stazione di Terni l'hanno scoperto e arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Terni.

In cella è tornato uno dei tre, poco più che maggiorenne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e a stringenti prescrizioni legate alla sua pericolosità sociale. Il giovane, infatti, è stato condannato anche per un'altra rapina violenta commessa nell'estate del 2021 sulla riviera romagnola.

Nonostante ciò, durante i numerosi controlli dei carabinieri di Terni per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla misura cautelare, il giovane risultava aver violato le prescrizioni cui era costretto. Per tali violazioni degli obblighi derivanti dalla misura cautelare in atto, i militari hanno richiesto una misura maggiormente “afflittiva”. In conseguenza di tali segnalazioni, l’autorità giudiziaria ternana emesso un ulteriore provvedimento, prevedendo stavolta la custodia in carcere.