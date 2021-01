Terni all'avanguardia per la mobilità elettrica: accordo tra Comune e Acea per un progetto di città smart

Si chiama Ter: Terni Electric Recarge. E’ il progetto presentato l’ 11 gennaio 2021 di fronte a Palazzo Spada, nato da un bando del Comune di Terni e aggiudicato da Acea, Umbria Energy, Asm. L’obiettivo è quello di sostenere il cambio di passo richiesto dalla grande sfida della transizione energetica, investendo nella direzione della sostenibilità e dell’innovazione.

L'idea. «Questo progetto proietta Terni fra le primissime città in Italia per numero di colonnine di ricarica per abitante» – commenta il sindaco Leonardo Latini nel corso della cerimonia di presentazione di Ter, al quale hanno preso parte l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, il presidente dell’Asm Mirko Menecali, l’amministratore delegato di Acea Spa Giuseppe Gola e il presidente di Umbria Energy Paolo Ricci. Terni Electric Recharge, illustrato dalla Rti Umbria Energy e AsmTerni, è stato fortemente voluto dalla Giunta comunale di Terni che ha deliberato nel 2020 l’installazione di 47 colonnine doppie per 94 punti di ricarica elettrica, in 28 macro-aree strategiche della città. Le colonnine saranno di ultima generazione, di tipologia Quick e Fast, per rispondere alla crescente richiesta del mercato della mobilità elettrica e potranno essere utilizzate dai cittadini tramite un’apposita App.

«La nostra amministrazione sta lavorando molto sul tema della salvaguardia dell’ambiente – evidenziano il sindaco Latini e l'assessore Salvati - con l’obiettivo di contribuire a modificare e migliorare la situazione della conca ternana. Lo facciamo cercando di restituire a Terni il ruolo di avanguardia nell’innovazione che l’ha sempre caratterizzata».

Progetto T.e.r. «Privilegiamo dunque i progetti innovativi, puntando in particolare sulla mobilità sostenibile. In questa strategia s’inserisce il progetto Ter che farà di Terni uno dei comuni italiani con il numero maggiore di colonnine per ricarica di auto elettriche private e tra i più avanzati nell’utilizzo di queste tecnologie». «Siamo inoltre in procinto di sottoscrivere l’importante protocollo d'intesa per i bus a idrogeno – annuncia Benedetta Salvati - e stiamo finalmente portando a termine un progetto complessivo e omogeneo di ciclabili e ciclovie incentivando così in tutti i modi l’uso delle bici in città anche attraverso il bike sharing e le nuove ciclostazioni».

«L’obiettivo, nella visione generale - conclude il sindaco Latini - resta dunque quello di una città più intelligente e verde, capace di cogliere le opportunità in questo settore e interpretarne al meglio le innovazioni come è nel Dna della nostra comunità».

