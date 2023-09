Giovedì 28 Settembre 2023, 00:05

TERNI - Un ternano di 40 anni è finito in carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti nell’ambito di una vasta operazione portata a termine della direzione investigativa antimafia.

Otto gli arresti scattati all’alba di ieri tra Roma e Terni.

In azione gli investigatori della Dia, che in queste ore hanno smantellato un gruppo di italiani e stranieri che, per l’accusa sostenuta dalla procura di Roma, era specializzato nella ricettazione di preziosi, lingotti d’oro e orologi di valore rubati in diverse ville del centro Italia.

Tra Terni e Roma, nel periodo tra novembre 2019 e marzo 2020, gli investigatori hanno documentato anche diverse cessioni di droga, soprattutto cocaina e marijuana.

La misura di custodia cautelare che è stata eseguita nei confronti del 40enne ternano, che ha diversi precedenti legati sempre alla droga, riguarda solo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non sarebbe invece coinvolto nella ricettazione dei preziosi provento di maxi furti in villa.

Nelle carte messe insieme durante le delicate indagini, sarebbero emersi i collegamenti tra il ternano rinchiuso a Sabbione e uno degli albanesi arrestati a Roma in tema di spaccio.

Il 40enne è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli.

Domani mattina in carcere ci sarà l’interrogatorio di garanzia fissato dal gip del tribunale di Roma.

Il gruppo cui la procura romana contesta l’ipotesi di reato di associazione a delinquere è composto da cinque albanesi, due italiani e un macedone. Avrebbe operato per l’accusa a Roma e nelle province di Terni, Viterbo, L’Aquila, Latina, Frosinone e Foggia. Gli arresti, oltre che a Terni dove è stato prelevato il 40enne poi rinchiuso a Sabbione, sono stati eseguiti in quattro quartieri della capitale.